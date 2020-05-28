Блогер і волонтер Наталя Юсупова поділилася подробицями про молодого українського бійця, вбитого на Донбасі ворожим снайпером

26 травня окупанти обстріляли позиції українських військових в Донецькій області. В результаті потрапляння ворожої кулі в голову загинув молодший сержант 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу Віталій Лімборський. Йому було всього 24 роки.

Як повідомляє Politeka.net, Юсупова на своїй сторінці в Фейсбук поділилася подробицями з життя молодого бійця.

«Загиблий Віталій Лімборський говорив «Те, що я підписав контракт і став молодшим сержантом, відкрило нові горизонти в моєму самовдосконаленні та рідні пишаються мною, особливо мама, а для молодшого братика Антона, можливо, колись буду прикладом для наслідування..», - процитувала українського захисника волонтер.

Вона нагадала про те, що поки політики сваряться між собою, такі молоді герої віддають свої життя за нашу Батьківщину.

«Йому було всього 24 роки, він був воїном і захищав Батьківщину. Поки політики ділять країну і портфелі, поки люди гризуться між собою, ось такі хлопці вмирають на війні за країну. Ніколи не пробачу цих «братів». Жахливе горе. Світла пам'ять герою», - підсумувала Юсупова.

Вона також поділилася фотографією загиблого бійця.

В коментарях до посту українці дякують герою за його службу і висловлюють співчуття його рідним і близьким.

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