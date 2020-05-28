Українські чиновники вирішили порадувати громадян і спростили процедуру отримання головного документа
Про це повідомляє Politeka з посиланням на міністра цифровий трансформації Михайла Федорова в Facebook.
«Менше папірців і ще менше часу в чергах — запустили послугу ID-14. Тепер же ви оформляєте перший паспорт і номер платника податків. 15 хвилин, щоб подати заяву в ДМС, ЦНАП або «Паспортному сервісі», а за 20 днів отримуєте документ», - зазначив він.
За словами Федорова, в цьому році скористатися послугою зможуть 400 тисяч молодих українців, які будуть отримувати паспорт вперше.
Грошей можна не чекати: у Пенсійному фонді розповіли, хто залишиться без виплат
Масовий арешт рахунків ПриватБанку, картки для зарплат і пенсій заблоковані: що відбувається
Дівчина Бонда Ольга Куриленко звела з розуму формами у вузькому купальнику: "Тіло просто відпад"
Бузова показала себе без косметики і в домашньому одязі без білизни: "Аж боляче дивитись..."
Як повідомлялося раніше, вартість оформлення цивільних і закордонних паспортів в Україні незабаром зросте.
Очікується, що нова тарифна сітка буде затверджена на засіданні уряду в середу, 24 квітня. А наберуть чинності зміни з 1 травня 2019 року.
Ініціював такі зміни глава МВС Арсен Аваков. Необхідність підвищення цін він аргументував зростанням витрат міграційної служби (ДМС). Так, у 2017 році вони зросли до 736 млн грн., у той час як роком раніше становили 463 млн грн. При цьому собівартість послуг зросла на 44,2%.
Нагадаємо, в українців масово забирають паспорти прямо на вулиці, гримить скандал.
Як повідомляла Politeka, українці назавжди позбудуться від паперових паспортів: що зміниться і коли видадуть нові документи.
Також Politeka писала, що Україна отримала новий безвиз, тепер офіційно: кому пощастить насолодитися екзотикою.