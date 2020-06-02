Новий навчальний рік, який почнеться 1 вересня 2020 року, може принести українським школярам та їх батькам несподівані сюрпризи
Про це розповіла народний депутат від "Слуги народу", член комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.
Нардеп зазначила, що будуть розроблені протоколи дії на різні випадки епідеміологічної ситуації в Україні.
Не виключено, що наступний навчальний рік буде відрізнятися від звичного режиму.
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"Прогнози є різні, так як ніхто з нас не може спрогнозувати, яка епідеміологічна ситуація в Україні з 1 вересня. Ми всі повинні розуміти одне, що коронавірус на 100% не зникне з України, як і зі всієї земної кулі. Ми повинні бути готові до цього. Міністерство вже розробляє протоколи", - розповіла Гришина в коментарі для Obozrevatel.
За її словами деякі з нововведених правил збережуться незалежно від ситуації з епідемією. Так, у школах у всіх будуть перевіряти температуру, регулярно провітрювати приміщення, має дотримуватися соціальна дистанція між школярами.
Серед того, що ще обговорюється - позмінне навчання. Також є ймовірність, що деякі предмети будуть вивчатися дистанційно.
Нардеп зазначила, що кожна школа буде вправі запроваджувати необхідні заходи та приймати рішення про зміни самостійно. А якщо восени не буде високої захворюваності, то дистанційне навчання вводити не будуть.
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