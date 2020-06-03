ДСНС попереджає українців про погіршення ситуації у басейнах річок через сильні зливи

Як передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ДСНС, за даними Укргідрометцентру, в зв'язку з розвитком та формуванням дощового паводку очікується вихід води на заплаву.

Зокрема, 3 червня на р. Дністер - пост Заліщики в Тернопільській області - очікується підйом рівня води на 1,3 - 2,2 метра порівняно з показниками станом на 8 ранку 2 червня.

Також 3-5 червня на окремих ділянках річок басейну Західного Бугу у Львівській та Волинській областях. Тут рівень води підскочить на 0,1 - 0,6 метра у порівнянні з рівнем, який був 2 червня.

Місцями на цих територіях можливий вихід води на заплаву.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 3 червня в Україні у західних, Вінницькій та Житомирській областях очікуються помірні дощі; температура вночі 3-8 вище нуля, вдень 11-16 градусів тепла.

На решті території вночі без істотних опадів, лише на Луганщині, а також вдень у більшості областей короткочасні дощі, місцями з грозами, температура вночі 4-9 градусів тепла, на сході країни та узбережжі морів прогріється до 12 градусів, вдень 14-19 градусів зі знаком +, в південно-східній частині до 22 тепла. Вітер переважно південний, 7-12 метрів в секунду.

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