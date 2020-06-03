В одній з українських лікарень персонал знімав, як страждає бабуся

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікували в мережі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки)

Даний запис повністю виправдовує свою назву - "Демонічний персонал лікарень".

На кадрах, які знімає співробітник медустанови, видно бабусю, яка ридає :

"Прийдіть, я вас прошу, прийдіть до мене! Я нікого не маю. Поговоріть зі мною. Прийдіть, добренькі люди!", - зриваючись, благає старенька.

В той самий час, в палату вривається ще одна співробітниця лікарні і з лайкою кидається на того, що знімає це відео і виганяє його з цієї палати зі словами: “Так, вивалюй звідси. Бл***, вивалюй, йди нах*р звідси! С**а, зараз пере**у, то не встанеш! Геть звідси!”.



Користувачів мережі привело в жах таке ставлення до жінки.

"Не дай Бог потрапити в таку лікарню з таким персоналом. Коли нарешті повернуться обличчям до людей і справді проведуть реформи в медицині і будуть нормально лікувати, а не відноситься до людей як до худоби", "Страшна старість в нашій країні!" "Жах, дивитися неможливо на таке, серце розривається від болю", - писали українці під відео.

Демонічний персонал лікарень Gepostet von Україна - Глобальний Реєстр am Samstag, 30. Mai 2020

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