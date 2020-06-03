В одной из украинских больниц персонал снимал, как страдает бабушка

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовали в сети (чтобы посмотреть видео доскролльте до конца страницы)

Данная запись полностью оправдывает свое название - "Демонический персонал больниц".

На кадрах, которые снимает сотрудник медучреждения, видно рыдающую бабушку:

"Придите, я вас прошу, придите ко мне! Я никого не имею. Поговорите со мной. Придите, добренькие люди!", - срываясь, умоляет старенькая.

В то же время, в палату врывается еще одна сотрудница больницы и с руганью набрасывается на того, что снимает это видео и выгоняет его из этой палаты со словами: “Да, виваливай отсюда. Бл***, виваливай, иди нах*р отсюда! С**а, сейчас как пере**у, то не встанешь! Вон отсюда!”.



Пользователей сети привело в ужас такое отношение к женщине.

"Не дай Бог попасть в такую больницу с таким персоналом. Когда наконец к людям повернутся лицом и действительно проведут реформы в медицине и будут нормально лечить, а не относится к людям как к скотине", "Страшная старость в нашей стране!", "Ужас, смотреть невозможно на такое, сердце разрывается от боли", - писали украинцы под видео.

Демонічний персонал лікарень Gepostet von Україна - Глобальний Реєстр am Samstag, 30. Mai 2020

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