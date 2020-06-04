В Україні заговорили про можливість введення дистанційної освіти для школярів на більш постійній основі

Такі розмови з'явилися на тлі тривалого карантину, під час якого школи були змушені відправити учнів по домівках. Багато хто задумався про те, чи традиційна система навчання дійсно необхідна, або школи можуть продовжити працювати в такому режимі і після зняття обмежень.

Про те, що вже у вересні систему української освіти можуть чекати суттєві зміни, розповіла член комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина, пише Styler.

Наголошується, що у батьків і дітей повинна бути можливість вибору між дистанційною і очною освітою.

«І не через хворобу, як у нас завжди роблять обмеження, а тому, що є й інші ситуації, коли це може бути краще і зручніше для сім'ї, в якій здорові діти», - уточнила Галина Мельник, засновник альтернативної школи «Радосвіт».

В соцмережах багато українців відзначають, що перехід дітей на домашнє навчання наочно показав їм, що існуюча система освіти застаріла.

«У нас практично немає ніякого контролю за якістю знань, які отримують діти в школі. Професіоналізм і адекватність вчителів теж буває дуже різною і вплинути на це батьки практично ніяк не можуть», - написала українка Олена Прохира у Фейсбук-групі Бацьки SOS.

Однак, є й ті, хто виступає проти дистанційного навчання. Відповідна петиція з'явилася в мережі.

«Діти повинні ходити до школи, вчитися, спілкуватися зі своїми однолітками. Батькам, дітям і вчителям дуже важко перебувати на дистанційній освіті. Діти не зможуть отримати повноцінні знання, перебуваючи вдома. Тому народ хоче, щоб влада не прийняла закон про дистанційну освіту», - йдеться в тексті публікації.

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