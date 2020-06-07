Кабмін запроваджує в Україні нові правила карантину через китайського вірусу

Як повідомляє Politeka.net, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про них в ефірі телеканалу "Україна 24".

Кабінет міністрів продовжує поступово знімають обмеження через китайського вірусу по всій Україні. З 10 червня влади планують запустити новий етап ослаблення карантину, в рамках якого дозволять проводити масові заходи. Віктор Ляшко підкреслив, що санітарні обмеження все ще будуть діяти:

"Перші культурні установи будуть вирішувати з 10 червня, зараз ми дивимося, що саме підпаде під це відкриття, але знову-таки, з певними епідемічними обмеженнями. Зокрема, при відкритті буде обмеження: не більше однієї людини на 5 квадратних метрів", - розповів Ляшко.

Головний санлікар України додав, що наступного тижня почнуть працювати санаторії. А ось табору для дітей поки що відкривати не поспішають, побоюються спалахів кишкових інфекцій.

"Є ризик, що вірус об'єднається з інфекцією. Це додаткова госпіталізація дітей на ті місця, які призначені для хворих коронавирусной інфекцією. Міксування інфекцій призводить до зростання навантаження на лікарів", - розповів заступник глави Моз.

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