Кабмин вводит в Украине новые правила карантина из-за китайского вируса
Как сообщает Politeka.net, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о них в эфире телеканала "Украина 24".
Кабинет министров продолжает постепенно снимают ограничения из-за китайского вируса по всей Украине. С 10 июня власти планируют запустить новый этап ослабления карантина, в рамках которого разрешат проводить массовые мероприятия. Виктор Ляшко подчеркнул, что санитарные ограничения все еще будут действовать:
"Первые культурные учреждения будут разрешать с 10 июня, сейчас мы смотрим, что именно подпадет под это открытие, но снова-таки, с определенными эпидемическими ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение: не более одного человека на 5 квадратных метров", - рассказал Ляшко.
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Главный санврач Украины добавил, что на следующей неделе начнут работать санатории. А вот лагеря для детей пока открывать не спешат, опасаются вспышек кишечных инфекций.
"Есть риск, что вирус объединится с инфекцией. Это дополнительная госпитализация детей на те места, которые предназначены для больных коронавирусной инфекцией. Миксование инфекций приводит к росту нагрузки на врачей", - рассказал замглавы Минздрава.
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