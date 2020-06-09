Різкі перепади температури і погодні аномалії – це саме ті явища, до яких потрібно готуватися українцям

Про це розповіла доктор наук, провідний співробітник Інституту геофізики НАН Світлана Бойченко, передає "Сегодня".

Вона попередила, що якийсь час українцям доведеться жити в умовах "погодних гойдалок". Погда може різко змінюватися, з сухої ставати дощовою, з холодною - спекотною.

При цьому літо може неприємно здивувати. Замість бажаного тепла і сонця, можливо, доведеться миритися з досить низькими температурами і дощами.

Кліматолог розповіла, що зараз Україна проходить "максимум потепління".

«До 30-40-х років це температурне коливання буде мати спадну хвилю на тлі загального потепління, але в 2060-2070-ті роки хвиля знову займе висхідне положення», - уточнила Бойченко.

При цьому вона пояснила, що такі коливання мають природний характер, вплив тут мають вулкани і океан.

Справа в тому, що у водах океану є парникові гази (вуглекислий газ, метан, закис азоту). Коли температура підвищується, додаткові парникові гази викидаються в атмосферу, що може посилювати атмосферне парниковий ефект, приводячи до потепління. При похолоданні відбувається протилежний процес: океан забирає та утримує ці гази в своїх водах. Таким чином, ще більше посилює похолодання.

Вулкани ж впливають на клімат за рахунок того, що під час їх вивержень газ і попіл потрапляють у стратосферу на висоту 20-25 км, відбувається забруднення. Викиди, наприклад, SO2 в стратосфері призводять до утворення сульфатних аерозолів, які можуть там перебувати до декількох років, діючи, як антипарниковые компоненти.

Кліматолог розповіла, що коли потужні виверження трапляються в екваторіально-тропічній зоні, речовини розносяться по всьому земній кулі, і внаслідок цього на землі настає похолодання.

Якщо ж виверження ближче до полюса, то воно має локальне і мінімальний вплив на клімат.

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