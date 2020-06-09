Українські захисники виступили із сильним зверненням до російських окупантів. У ньому воїни пояснили, чому загарбники не мають шансу на перемогу і підкорення України.

Відповідний пост з'явився на сторінці 93 ОМБр ЗСУ Холодний Яр у Facebook і створив резонанс в мережі. Так, він зібрав 520 лайків, десятки коментарів й більше 100 репостів. Передає Politeka.net.

«Вони називали нас "карателями", не зазначаючи при цьому, що прийшли на українську землю з російськими танками, "Градом" і мінометами і почали обстрілювати наші міста і села, руйнувати будівлі й убивати людей.

Вони називали себе "шахтарями", але досі не можуть пояснити, як можна шість років поспіль добувати у своїх шахтах нову російську зброю.

Вони запевняють, що захищають "мирне населення Донбасу", але при цьому забувають згадати, як збили малайзійський Boeing із 298 цивільними на борту.

Путін каже, що "іхтамнєт", а тим часом Комітет солдатських матерів Росії не може дошукатися своїх синів, які воювали невідомо де і поховані невідомо як.

Саме тому ми чинимо жорсткий спротив московській навалі, незважаючи на розміри й забезпечення армії РФ. Саме тому ми міцнішаємо, а вони слабшають. Саме тому об'єднуємося і взаємодіємо, а вони стріляють й підривають один одного. Тому що правда на нашому боці. Слава Україні!»,- йдеться у зверненні українських військових.

Раніше повідомлялося, що медикам не вдалося врятувати відомого волонтера АТО Віталія Панича.

Як передає Politeka.net, про це близькі волонтера повідомили в соціальних мережах.

Відомо, що напередодні смерті відомий волонтер перебував у реанімаційному відділенні під кисневою маскою.

"Шок. Жах... Смерть перемогла... О 20.20 після зупинки серця, реанімації... Ми його втратили... Шок... Ната, тримайся... Помоліться за новопредставленого Віталія", - написала волонтер Анна Майборода.

Вона також додала, що кілька років тому Віталій Панич переніс важку операцію і жив без однієї нирки.

За інформацією його побратимів, Віталія Панича перевели в реанімаційне відділення після того, як були виявлені ниркова недостатність і пневмонія. Більше того, медики робили волонтеру ПЛР-тест на китайський вірус, але він показав негативний результат.

"Земля пухом, відпочивай з Богом", "Не вірю, що це правда, що так сталося. Віталій, ти назавжди в наших серцях", "Світла пам'ять. Сім'ї - сили пережити горе", "Я не вірю, просто не вкладається в голові", "Ну як же так... Немає слів, яка несправедливість", "Відчуваю як власну втрату", "Ми в шоці...", - написали українці в коментарях. у своєму Facebook.

Нагадаємо, що українська армія здивувала результатом у світовому рейтингу військ.

Як повідомляла Politeka, українські військові вразили командира НАТО.

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