У Києві можуть обмежити вихід на вулицю деяким жителям міста

Про нові обмежувальні заходи розповів під час брифінгу у вівторок, 9 червня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Наголошується, що в столиці можуть рекомендувати обмежити вихід на вулицю для людей вікової групи старше 60 років, оскільки вони потрапляють в групу ризику китайського вірусу.

Заява прозвучала на тлі того, що минулого тижня в Україні в цілому та в столиці зокрема збільшилося число зараження, і навіть було встановлено антирекорд - 588 випадків за добу.

Як відомо, з 10 червня в Україні повинен початися новий етап ослаблення карантину. Однак скасувати суворі норми зможуть не скрізь. Не готовими до ослаблення опинився Київ та 7 областей - Волинська, Житомирська Закарпатська, Львівська, Рівненська, Чернігівська, а також Чернівецька.

Через такій ситуації жителям столиці старше 60 років можуть порекомендувати залишатися вдома до тих пір, поки ситуація не покращиться. Це питання знаходиться в компетенції Київської міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Відзначимо, за добу, 8 червня, в Києві китайської вірусну інфекцію захворіли 33 людини. Серед них - 20 жінок у віці від 19 до 82 років, 12 чоловіків від 19 до 73 років і один хлопчик, якому дев'ять років.

Найбільше нових хворих виявлено у Святошинському (сім осіб), Оболонському та Подільському (по п'ять у кожному) районах.

Всього в столиці зафіксовано 3523 лабораторно підтверджених випадків захворювання, 925 чоловік одужали, 79 випадків закінчилися летально.

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