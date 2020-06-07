В связи с увеличением случаев заражения китайским вирусом в двух областях отменили меры относительно ослабления карантина

В частности, закрыто детские садики, отели, запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий. Пресс-служба Министерства здравоохранения уточнила, что карантин не ослабят в Волынской и Донецкой области.

В Донецкой области приостановлено междугороднее автобусное сообщение.

В Ковеле и Владимир-Волынском районах Волынской области, в связи со сложной эпидемической ситуацией, сохраняется соблюдения требований жесткого карантина без послаблений.

Также в этих районах нет остановки междугородного и межобластного транспорта, который курсирует транзитом, закрыты железнодорожные вокзалы для посадки и высадки пассажиров.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что усиление карантина в этих регионах демонстрирует ответственность местной власти, которые видят, что не стоит спешить.

"Мы видим, что введенный адаптивный карантин работает. В областях, в которых сложная эпидемическая ситуации, не ослаблялись карантинные мероприятия. А те, у кого есть несоответствие критериям, принимают решение об усилении. Это демонстрирует ответственность местных органов власти", – прокомментировал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Напомним, карантин могут ужесточить: срочное заявление санврача Ляшко, «завтра-послезавтра…».

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