В Киеве могут ограничить выход на улицу некоторым жителям города

О новых ограничительных мерах рассказал во время брифинга во вторник, 9 июня, министр здравоохранения Максим Степанов.

Отмечается, что в столице могут рекомендовать ограничить выход на улицу для людей возрастной группы старше 60 лет, поскольку они попадают в группу риска китайского вируса.

Заявление прозвучало на фоне того, что на минувшей неделе в Украине в целом и в столице в частности увеличилось число заражения, и даже был установлен антирекорд - 588 случаев за сутки.

Как известно, с 10 июня в Украине должен начаться новый этап ослабления карантина. Однако отменить строгие нормы смогут не везде. Не готовыми к ослаблениях оказался Киев и 7 областей - Волынская, Житомирская Закарпатская, Львовская, Ровенская, Черниговская, а также Черновицкая.

Ввиду такой ситуации жителям столицы старше 60 лет могут порекомендовать оставаться дома до тех пор, пока ситуация не улучшится. Этот вопрос находится в компетенции Киевской городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отметим, за сутки, 8 июня, в Киеве китайской вирусной инфекцией заболели 33 человека. Среди них - 20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет, 12 мужчин от 19 до 73 лет и один мальчик, которому девять лет.

Больше всего новых больных выявлено в Святошинском (семь человек), Оболонском и Подольском (по пять в каждом) районах.

Всего в столице зафиксировано 3523 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, 925 человек выздоровели, 79 случаев закончились летально.

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