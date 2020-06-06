Стало известно, в каких областях Украины не будут смягчать карантин

Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга.

«По индикаторам у нас сегодня не проходят по заболеваемости — Киев, Волынская, Житомирская, Львовская, Ровенская область и Черновцы. И по тестированию не проходит Донецк, Луганск почти проходит», — заявил Ляшко.

А тем временем в Житомирской области было принято решение ужесточить карантин.

На такие меры пошли в связи с увеличением суточной заболеваемости в регионе, сообщается на сайте облгосадминистрации.

В частности, с 1 по 4 июня в регионе лабораторно подтверждено 123 новых случая китайской инфекции.

Теперь в Житомирской области не разрешается принимать посетителей в помещениях заведений общепита, предоставлять услуги размещения (гостиницы, отели, хостелы), а также запрещено проводить религиозные мероприятия и богослужения.

Кроме того, запрещена работа учреждений культуры, проведение культурных мероприятий.

Все пожилые жители старше 60 лет должны соблюдать режим самоизоляции.

Отмечается, что меры будут действовать до момента стабилизации эпидемической ситуации.

Добавим также, что страны Европейского Союза высказались за продолжение ограничений на въезд граждан третьих стран после 15 июня. Ранее ожидалось, что именно эта дата станет стартом возобновления пассажирских авиарейсов.

По данным министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сейчас ведутся переговоры об открытии авиасообщения с Турцией, Грецией и Испанией.

Напомним, карантин могут ужесточить: срочное заявление санврача Ляшко, «завтра-послезавтра…».

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