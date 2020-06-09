Стало відомо, скільки регіонів України не готові до послаблення карантину

Так, станом на 9 червня, сім регіонів України та місто Київ не підходять за критеріями для ослаблення карантину. Про це відомо, завдяки даним Міністерства охорони здоров'я, пише Politeka.net.

Зокрема, до послаблення протиепідеміологічних заходів, крім вже зазначеного Києва, не готові: Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області.

За інформацією МОЗ, кількість хворих китайським вірусом в зазначених областях занадто велика, тут спостерігається велика завантаженість ліжко-місць в медустановах і низький рівень охоплення населення ПЛР-тестуванням.

Варто відзначити, що станом на 9 червня, в Україні зареєстровано 27 856 лабораторно підтверджених випадків захворювання китайським вірусом, 810 осіб померли, 12 412 - одужали. За добу зафіксовано 394 нових випадків.

Нагадаємо, в Києві можуть рекомендувати обмежити вихід на вулицю для людей вікової групи старше 60 років. Це пов'язано з тим, що вони потрапляють у групу ризику зараження.

Примітно, що в столиці збільшилася число хворих, а минулого тижня було встановлено антирекорд - 588 випадків за добу.

Раніше повідомлялося, що за словами фахівців, через ігнорування правил карантину, в тому числі і під час користування громадським транспортом, фіксують збільшення кількості нових випадків захворювання.

Зазначимо, з 10 червня українська влада планує запустити новий етап ослаблення карантину, в рамках якого дозволять проводити масові заходи. Віктор Ляшко підкреслив, що санітарні обмеження все ще будуть діяти.

Нагадаємо, українцям розповіли про продовження карантину, важливу заяву Ляшка: "Після 22 червня...".

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