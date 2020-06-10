Як тепер будемо відпочивати

Відтепер в Україні дозволено проведення вистав і концертів, але з рядом важливих умов

З середи, 10 червня, в країні відкриваються театри, дозволено відвідувати вистави та концерти. Про це йдеться в постанові головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

Наголошується, що фан-зони залишаться забороненими, щоб уникнути скупчення людей, місця повинні бути тільки сидячими і на відстані 1,5 метра один від одного, не більше 4 чоловік можуть сидіти за одним столиком (без урахування дітей до 14 років), при цьому столики повинні бути розташовані в шаховому порядку - таким чином, з порожніми місцями поруч.

У разі проведення заходу під відкритим небом, МОЗ рекомендує організаторам відгородити територію. Також для уникнення утворення великих черг - збільшити кількість пунктів пропуску, перевірку наявності квитків проводити безконтактним способом.

Але найголовніше - всі відвідувачі, організатори та працівники повинні бути в масках.

Також організатори повинні вимірювати працівникам температуру, відвідувачів - забезпечити достатньою кількістю антисептика і зробити обов'язкову розмітку дистанції в 1,5 метра.

Крім того, 10 червня Кабмін на своєму засіданні розгляне ряд точкових послаблень карантину по всій Україні, передає "РБК-Україна" з посиланням на джерело в уряді.

Одне з послаблень буде стосуватися туризму. Зокрема, йтиметься про збільшення кількості учасників тургрупи з 10 до 50 чоловік.

Нагадаємо, МОЗ перерахував регіони, які на сьогодні не готові до пом'якшення карантину. У цьому списку опинилися Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області, а також місто Київ.

Нагадаємо, українцям розповіли про продовження карантину, важливу заяву Ляшка: "Після 22 червня...".

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