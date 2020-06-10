Через величезний наплив українців, охочих покинути межі країни, і карантинні правила утворилася величезна черга на пункті пропуску "Шегині-Медика" у Львівській області

За інформацією прес-секретаря Бєщадського відділу Прикордонної служби РП Елжбети Пікор, з 1 червня в "Шегині-Медика" кордон на вхід в Польщу щодня перетинають 1500 - 2000 осіб, пише "Укрінформ".

Пікор розповіла, що 3 і 6 червня спостерігався рекордний час очікування на перетин кордону - до 12 годин. Вона пояснила це необхідністю дотримання санітарного режиму, а також великою кількістю людей.

За її словами, в спеціальний павільйон, де вимірюють температуру і проводять інші необхідні процедури, пускають тільки по три людини.

Тим не менш, на прохання дотримуватися соціальну дистанцію втомлені люди не звертають уваги, багато хто нехтує і маскою. Хтось сидить на своїй валізі або на траві, тому що ніяких лавок немає, а більшість стоїть, передає "Радіо Свобода".

У довгій черзі чекає і колишній лікар з Полтавщини, жінка вперше їде в Польщу працювати в сфері медицини. Українка звинуватила владу в тому, що змушена покидати батьківщину та ще й з такими муками на кордоні.

"3826 гривень була моя зарплата в Україні, лікар вищої категорії, 25 років стажу. Привіт президентові. Їду не від хорошого життя. Україна нічим не забезпечує. Люди викинуті за борт життя. Тільки з боку влади були одні обіцянки. Якби була робота в Україні, люди б не їхали по за кордонах і не кидали б сім'ї. У мене дитині поступати і їй потрібно дати освіту. Все платне і за все треба платити. Розвалили медицину, викинули людей. Я не потрібна Україні. Мені страшно в своїй країні. Це хіба не жах?", - поділилася тривогами обурена заробітчанка.

Відзначимо, з 1 по 8 червня піший пункт пропуску "Шегині-Медика" у Львівській області у напрямку Польщі перетнули 13 683 людини. Це на 46,5% більше, ніж у напрямку України.



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