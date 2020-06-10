Використані пробірки для тестування на "китайський" вірус викинули прямо посеред дороги

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції у Рівненській області.

Як стало відомо, інцидент стався в ніч на 8 червня на дорозі, що веде до сміттєзвалища села Копань. Там виявили 20 тонн сміття, серед якого знайшли використані пробірки для тестування.

Правоохоронці висунули версію, що непотріб привезли невідомі з іншої області - при огляді сміття вдалося знайти докази того, що він був зі Львова - накладні, квитанції та договори.

Раніше Володимир Зеленський зізнався, що навмисно хотів заразитися китайським вірусом.

На такий крок президент думав піти, щоб українці не ігнорували попередження медиків та експертів про небезпеку нової зарази і дотримувалися правил карантину і рекомендацій експертів.

Раніше Віктор Ляшко повідомив, що Кабмін ввів обмеження на транспорт і прогулянки зовсім не для того, щоб уберегти українців від зараження, а щоб посіяти страх.

"Закриття парків, немає такого відчуття, що все безпечно, люди більш психологічно готувалися до того, що треба дотримуватися карантин. Відчуття тривоги. Завдяки цьому психологічного ефекту у людей з'являлося відчуття небезпеки і необхідність дотримання карантинних заходів", - заявив заступник міністра.

Нагадаємо, правила карантину кардинально зміняться з 10 червня, заяву Ляшка: "Будуть вирішувати..."

Як повідомляла Politeka, МОЗ доб'є українців новими правилами, важливу заяву.

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