Использованные пробирки для тестирования на "китайский" вирус выбросили прямо посреди дороги

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

Как стало известно, инцидент произошел в ночь на 8 июня на дороге, ведущей к свалке села Копань. Там обнаружили 20 тонн мусора, среди которого нашли использованные пробирки для тестирования.

Правоохранители выдвинули версию, что хлам привезли неизвестные из другой области - при осмотре мусора удалось найти доказательства того, что он был из Львова - обнаружили накладные, квитанции, договоры.

Ранее Владимир Зеленский признался, что намеренно хотел заразиться китайским вирусом.

На такой шаг президент думал пойти, чтобы украинцы не игнорировали предупреждения медиков и экспертов об опасности новой заразы и следовали правилам карантина и рекомендациям экспертов.

Ранее Виктор Ляшко сообщил, что Кабмин ввел ограничения на транспорт и прогулки вовсе не для того, чтобы уберечь украинцев от заражения, а чтобы посеять страх.

"Закрытие парков, нет ощущения такого, что все безопасно, люди более психологически готовились к тому, что надо соблюдать карантин. Ощущение тревоги. Благодаря этому психологическому эффекту у людей появлялось ощущение опасности и необходимость соблюдения карантинных мер", - заявил заместитель министра.

Напомним, правила карантина кардинально изменятся с 10 июня, заявление Ляшко: "Будут разрешать..."

Как сообщала Politeka, Минздрав добьет украинцев новыми правилами, важное заявление.

Также Politeka писала, что довольный Зеленский наплевал на закон, который сам подписал, фотодоказательство.