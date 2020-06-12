В Україні запропонували посилити карантин у зв'язку зі зростаючою кількістю заражених небезпечним китайським вірусом

Поки про посилення обмежувальних заходів задумалися тільки в Києві. Про це розповів радник столичного мера Володимир Бондаренко. Він повідомив, що київський штаб з НС розгляне питання про посилення карантину 12 червня.

За словами Бондаренка, зараз у столиці розглядають три сценарії розвитку ситуації.

«Станом на сьогодні (12 червня. – Ред.) ми знаходимося посередині між жовтим і чорним сценаріями. Це означає, що хвороба входить у новий пік, не вийшовши ще до кінця з попереднього», - заявив чиновник.

Він звернув увагу на те, що всупереч деяким прогнозам, літо не принесло зменшення числа заражених китайським вірусом. У зв'язку з цим попереднє рішення про ослаблення карантину було вирішено переглянути. Зокрема, Київ точно не готовий до наступних етапів зняття обмежень.

«Ми не можемо говорити про відкриття закладів громадського харчування в приміщеннях, ми не можемо говорити про якісь масові заходи з кількістю людей один на 5 кв. метрів, ми не можемо говорити про повноцінне відкриття закладів культури. Це якраз ті моменти, які повинні були відбутися 5 червня по Україні», - підкреслив Бондаренко.

Він зазначив, що рішення про можливе посилення обмежень буде прийматися з урахуванням результатів епідеміологічного аналізу Держпродспоживслужби.

Чиновник нагадав, що раніше влада вирішили відкрити магазини, ТРЦ і транспорт, однак разом із цим багато українців вирішили, що карантин зовсім закінчився.

Тепер розглядається питання про введення жорстких обмежень щодо відвідування пляжів чи навіть про повне їх закриття. Також у Києві вже точно відмовилися від відкриття трьох пунктів ЗНО.

У той же час Бондаренко підкреслив, що обмежувати роботу громадського транспорту в столиці не збираються.

Відзначимо, що раніше про можливе посилення карантину українців попереджав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Кабмін готовий посилити карантин, якщо кількість людей, хворих китайським вірусом, буде сильно зростати в 10 областях. При такій ситуації буде прийнято рішення про посилення карантинних заходів.

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