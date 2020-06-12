В Украине предложили ужесточить карантин в связи с увеличивающимся количеством зараженных опасным китайским вирусом

Пока об усилении ограничительных мер задумались только в Киеве. Об этом рассказал советник столичного мэра Владимир Бондаренко. Он сообщил, что киевский штаб по ЧС рассмотрит вопрос об ужесточении карантина 12 июня.

По словам Бондаренко, сейчас в столице рассматривают три сценария развития ситуации.

«По состоянию на сегодня (12 июня. – Ред.) мы находимся посередине между желтым и черным сценариями. Это означает, что болезнь входит в новый пик, не выйдя еще до конца из предыдущего», - заявил чиновник.

Он обратил внимание на то, что вопреки некоторым прогнозам, лето не принесло уменьшения числа зараженных китайским вирусом. В связи с этим предыдущее решение об ослаблении карантина было решено пересмотреть. В частности, Киев точно не готов к следующим этапам снятия ограничений.

«Мы не можем говорить об открытии заведений общественного питания в помещениях, мы не можем говорить о каких-либо массовых мероприятиях с количеством людей один на 5 кв. метров, мы не можем говорить о полноценном открытии учреждений культуры. Это как раз те моменты, которые должны были состояться 5 июня по Украине», - подчеркнул Бондаренко.

Он отметил, что решение о возможном ужесточении ограничений будет приниматься с учетом результатов эпидемиологического анализа Госпродспоживслужбы.

Чиновник напомнил, что ранее власти решили открыть магазины, ТРЦ и транспорт, однако вместе с этим многие украинцы решили, что карантин совсем закончился.

Теперь рассматривается вопрос о введении жестких ограничениях в отношении посещения пляжей или даже о полном их закрытии. Также в Киеве уже точно отказались от открытия трех пунктов ВНО.

В то же время Бондаренко подчеркнул, что ограничивать работу общественного транспорта в столице не собираются.

Отметим, что ранее о возможном ужесточении карантина украинцев предупреждал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Кабмин готов ужесточить карантин, если количество людей, заболевших китайским вирусом, будет сильно расти в 10 и более областях. При такой ситуации будет принято решение об ужесточении карантинных мер.

Напомним, в Минздраве ошеломили украинцев заявлением, второй карантин не за горами.

Как сообщала Politeka, Шмыгаль сделал срочное заявление о переносе выборов: «Будем вынуждены…».

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