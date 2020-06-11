В Украине заговорили о переносе местных выборов на другую дату

О том, что выборы могут быть перенесены, заявил на пресс-конференции 11 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он не исключил того, что проведению голосования может помешать эпидемия опасного китайского вируса.

В то же время, глава правительства заметил, что пока подготовка к выборам идет по плану и власть надеется, что голосование пройдет в назначенные сроки. Однако, все может измениться, если осенью ситуация с вирусом не улучшится.

«Если в Украине будут основания для введения полного карантинного ограничения, то, наверное, мы будем вынуждены перенести эти выборы. Но пока что мы надеемся на то, что будем управлять адаптивными механизмами этой болезнью довольно эффективно, и это даст нам возможность в октябре провести эти выборы», - подчеркнул Шмыгаль.

Отметим, что 25 октября в Украине должны пройти местные выборы. Осенью украинцы будут выбирать новых мэров, глав и членов областного и районного советов, а также выбирать представителей в территориальную общину. Таким образом, в бюллетенях надо будет поставить 4-5 галочек.

Ранее в президентской партии «Слуга народа» не исключили возможности отставки Кабмина под руководством Дениса Шмыгаля.

Отмечается, что правительство могут распустить перед местными выборами в октябре.

Источники утверждали, что такой сценарий возможен, если упадет уровень доверия к Кабинету министров, а экономика будет в сложном состоянии.

Напомним, отставка Кабмина: в «Слуге народа» раскрыли судьбу правительства Шмыгаля, есть дата.

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