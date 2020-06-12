У міністерстві охорони здоров'я спростували поширену оману щодо китайського вірусу

Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак заявила, що підвищення температури повітря не стане вирішальним фактором для поширення зарази, як це очікувалося раніше передає ТСН.

Таким чином, спека, від якої вже страждають українці, ніяк не допоможе в боротьбі з вірусом.

У Моз наголошують, що основним фактором, який впливає на те, як швидко вірус поширюється залишається поведінка людей та дотримання відомих заходів.

Наголошується, що говорити про те, що зміни погоди або сезонність впливає на вірус, дуже складно, оскільки він дуже незвичайний, мало вивчений і відповідно мало прогнозований.

«Тому, швидше за все, зростання числа захворювань не може корелювати з сезонністю", - пояснила Микичак.

Вона зазначила, що головною причиною того, що останнім часом число інфікованих в Україні різко зросла є недотримання українцями правил карантину, який діє донині, незважаючи на ослаблення.

"Ми розглядаємо ряд причин, чому сьогодні підйом захворюваності в багатьох областях України. Отже, це перш за все те, що ми стали недбало ставитися до тих простим правилам, які рекомендують епідеміологи, Всесвітня організація охорони здоров'я. Ми вирішили, що карантин закінчився . Насправді, нічого не закінчилося. Карантин не може бути вічним, але ми повинні дотримуватися простих, елементарних правил. Ми повинні позбутися трохи від комфорту, де не піти святкувати, не піти в ресторан, не відвідати масові заходи. Але одягнути рукавички, маски, помити зайвий раз руки", - підкреслила заступник міністра охорони здоров'я.

Зазначимо, раніше було багато заяв про те, що китайський вірус боїться високих температур і влітку епідемія піде на спад.

зокрема доктор біологічних наук, професор Школи системної біології GMU (США) Анчі Баранова заявляла, що високі температури «гальмують» поширення вірусу з-за того, що при спеці краплі висихають, в результаті чого він «псується».

За її словами, якщо при середніх температурах вірус тримається на поверхні три дні, то при жаркій погоді він може загинути всього за три години, за рахунок цього кількість заражених і знизиться.

Нагадаємо, карантин можуть посилити: термінове заяву санлікаря Ляшко, «завтра-післязавтра…».

Як повідомляла Politeka, метро можуть закрити в Києві, оприлюднене рішення Кабміну: "не відповідає...".

Також Politeka писала, що побитий новий антирекорд, екстрене звернення Моз: "Карантин знову посилять..."