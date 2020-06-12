У дружини президента України Володимира Зеленського діагностували коронавірус

Про позитивний результат тесту першої леді країни повідомили в Офісі президента. Крім того, сама Олена Зеленська підтвердила цю інформацію в своєму Instagram. Відомо, що Володимир Зеленський і діти також пройшли тестування, проте їх результати були негативними.

«Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Несподівана новина. Особливо враховуючи те, що я і моя сім'я продовжуємо дотримуватися всіх правил - маски, рукавички, мінімум контактів... Відразу скажу, що відчуваю себе добре, але перебуваю на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім'ї, щоб не наражати їх на небезпеку. Володимир і діти теж пройшли тестування, результати негативні», - написала Зеленська.

Повідомляється, що поки що хвороба протікає у легкій формі.

Поки залишається невідомим, де і як саме заразилася перша леді. Зазначається, що всім контактним особам вже повідомили про потенційну загрозу інфікування.

Сама Зеленська звернулася до українців із закликом поставитися до карантину дуже серйозно. Вона підкреслила, що незважаючи на послаблення обмежень люди не повинні втрачати пильність і забувати про заходи безпеки.

«Від кожного з нас залежить не тільки особисте здоров'я, але і здоров'я інших: близьких, друзів, колег і навіть незнайомої людини, яка разом з нами їде в ліфті або стоїть в черзі на касі в супермаркеті...», - наголосила дружина президента.

Вона також закликала людей обов'язково носити маски в громадських місцях.

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