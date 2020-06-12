У дружини президента України Володимира Зеленського діагностували коронавірус
Про позитивний результат тесту першої леді країни повідомили в Офісі президента. Крім того, сама Олена Зеленська підтвердила цю інформацію в своєму Instagram. Відомо, що Володимир Зеленський і діти також пройшли тестування, проте їх результати були негативними.
«Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Несподівана новина. Особливо враховуючи те, що я і моя сім'я продовжуємо дотримуватися всіх правил - маски, рукавички, мінімум контактів... Відразу скажу, що відчуваю себе добре, але перебуваю на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім'ї, щоб не наражати їх на небезпеку. Володимир і діти теж пройшли тестування, результати негативні», - написала Зеленська.
Повідомляється, що поки що хвороба протікає у легкій формі.
Поки залишається невідомим, де і як саме заразилася перша леді. Зазначається, що всім контактним особам вже повідомили про потенційну загрозу інфікування.
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Сама Зеленська звернулася до українців із закликом поставитися до карантину дуже серйозно. Вона підкреслила, що незважаючи на послаблення обмежень люди не повинні втрачати пильність і забувати про заходи безпеки.
«Від кожного з нас залежить не тільки особисте здоров'я, але і здоров'я інших: близьких, друзів, колег і навіть незнайомої людини, яка разом з нами їде в ліфті або стоїть в черзі на касі в супермаркеті...», - наголосила дружина президента.
Вона також закликала людей обов'язково носити маски в громадських місцях.
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