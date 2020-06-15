Офіцер ЗСУ Леонід Добрянський загинув на передовій за місяць до закінчення свого контракту

Фатальні подробиці повідомила прес-служба 30-ї бригади ЗСУ в Facebook, передає Politeka.net.

Як відомо, трагедія сталася 13 червня. Прапорщик 30-ї бригади Леонід Добрянський з позивним "Старий" загинув під час виконання бойового завдання.

За інформацією побратимів, 46-річний офіцер загинув від мінно-вибухової травми.

До війни на Донбасі Леонід працював на авіаційному заводі "Антонов" у Києві, в 2014 році він був одним з перших, хто став на захист України. З 2014 року по 2015 рік воював у складі 72 окремої механізованої бригади ЗСУ.

"Влітку 2014-го під час боїв в Червонопартизанську, що в Луганській області Леонід отримав поранення. Тоді міна впала біля бліндажа, тому Леонід був тільки контужений. Вилікувавшись, воїн знову вирушив на фронт", - інформує прес-служба підрозділу.

Побратими також розповіли, що в липні у Леоніда закінчувався контракт з ЗСУ і він хотів відсвяткувати весілля своєї дочки.

"Його контракт підходив до кінця, і вже через місяць, у липні, він міг повернутися додому, мріяв відсвяткувати весілля своєї єдиної дочки і повернутися назад до своїх побратимів. Смерть Леоніда осиротила сім'ю: дружину і 24-річну доньку", - резюмували в прес-службі.

"Відпочивай з миром, братик!", "Світла пам'ять героя, який віддав своє життя за Україну", "Вічна пам'ять Старий. Нестерпно боляче...", "Співчуваю рідним, нехай земля героєві буде пухом", "Царство Небесне.Ухил до землі за сміливість і відданість Україні", "Втрачаємо найкращих...", - написали українці в коментарях.

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