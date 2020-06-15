За шість років війни на Донбасі у зоні бойових дій народилися і ростуть діти, які не знають, що таке мир і як це, коли не стріляють
Арсеній – один з таких дітей. Його історію розповіли на сторінці фонду «Повернись живою» в рамках проекту «Голоси дітей», передає Politeka.net.
Хлопчик живе в селищі Північне за декілька кілометрів від лінії фронту. За своє коротке життя дитина не бачила мультфільмів у кінотеатрі, але бачила, як стріляють.
«Коли стріляють, я біжу додому. Я думаю, що в нашу квартиру може потрапити. Я більше переживаю за батьків», – розповідає малюк.
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На відміну від багатьох дорослих він прекрасно знає, як поводитися під час обстрілів.
«Йти треба, якщо стріляють вже поруч, потрапило. Будеш у безпеці. Не можна йти на вулицю, може в тебе потрапити. Потрібно обережно ходити, щоб не потрапити на міну (показує, як саме, – прим. ред). І коли будуть дуже сильно стріляти – йти в підвал», – каже шестирічна дитина.
Побачене вразило українців, і вони залишили майже дві сотні коментарів, в яких не можуть стримувати емоцій.
«Бідна дитина! Коли все це закінчиться? Адже у нього вкрали дитинство! Коли ж Ви зупинитеся? У ваших дітей все чудово, а в цих? Адже це також наші діти!», «Господи, не віриться, що вже шість років триває ця страшна війна, кому вона потрібна? Хто її хоче? Навіть світові війни так довго не тривали. Нещасні діти, народ, який не знає, до якого берега пристати», «Це неможливо дивитися без сліз», – пишуть під відео користувачі.
Нагадаємо, Донбас набрид Путіну, мета в Україні змінилася.
Як повідомляла Politeka, діти приїхали з Луганська до Києва і приголомшили сказаним.
Також Politeka писала, що Росія заявила про прорив на Донбасі і видала правду про «Л/ДНР».