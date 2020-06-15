Гроші отримають далеко не всі

Український уряд заявив про бажання роздати громадянам готівку, але отримають гроші далеко не всі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт Кабінету міністрів.

Згідно з оновленим планом роботи уряду, серед довгострокових пріоритетів тепер є адресне надання житлових субсидій населенню. Ось саме вони будуть видаватися людям на руки за допомогою готівкового розрахунку.

Крім того, на адресну систему виплат переходять ті, хто опинився в складних життєвих обставинах. Разом з тим, малозабезпечених громадян будуть стимулювати шукати роботу або відкривати власну справу.

Також чиновники мають намір реформувати інститут соціального інспектування. Це нібито допоможе виявляти тих, хто зловживає соціальною допомогою.

До цього повідомлялося, що багато українців залишилися без роботи за період карантину, і, як прогнозує Кабмін, найближчим часом виникнуть нові труднощі

Так, Державна служба зайнятості повідомила, що Кількість безробітних з 12 березня по 15 червня зросла на 154,97 тис. чол.

За минулий тиждень з 9 по 12 червня цей показник збільшився на 15,8 тис. безробітних порівняно з 23,7 тис. тижнем раніше.

Нагадаємо, тарифи на комуналку злетять, українцям озвучили нові розцінки і попередили про скасування пільг.

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