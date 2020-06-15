Суд відправив Сергія Стерненка під домашній арешт. При цьому під будівлею суду почалися нові заворушення

У понеділок, 15 червня, Шевченківський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт на 60 діб одеського активіста Сергія Стерненка, якого звинувачують у вбивстві людини.

Про обрання такого запобіжного заходу раніше клопотали прокурори. При цьому представники захисту заявили, що мають намір подавати апеляцію.

На момент винесення вердикту під будівлею суду не вщухали заворушення. Прихильники обвинуваченого запалили фаєри, через що вся вулиця виявилася «пофарбована» в яскраво-червоний колір.

Після оголошення про рішення суду учасники протесту почали обурюватися з новою силою. Відзначається, що вони кидають у поліцію невідомі предмети. Заворушення під судом поки не вщухають.

Раніше ми писали, що 15 червня у Києві почалося нове засідання у справі Стерненка, якого звинувачують у вбивстві людини. Перед судом знову зібралася група людей, які виступають на підтримку обвинуваченого. У якийсь момент між ними і поліцейськими, які забезпечували дотримання порядку на суді, почалися масові зіткнення.

Наголошується, що деякі активісти атакували окремі групи правоохоронців. У результаті поліцейські почали проводити затримання. Точно відомо про те, що були затримані троє осіб, у тому числі і один з організаторів акції.

Нагадаємо, що в 2018 році на одеського активіста Сергія Стерненка було скоєно три замахи. Під час останнього, 24 травня, один з нападників загинув. Стерненко стверджує, що поранив його ножем в цілях самооборони, проте поліція вирішила, що ця справа має розглядатися як умисне вбивство.

Нагадаємо, центр Києва в диму, почалися масові арешти і зіткнення з поліцією: кадри протесту.

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