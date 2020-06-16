Активісти влаштували протест на підтримку активіста Сергія Стерненка прямо під вікнами президента Володимира Зеленського

Про це пише Politeka.net.

Відразу після того, як Шевченківський районний суд Києва обрав Сергію Стерненко запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, сотні активістів попрямували до будинку глави української держави.

За інформацією в соцмережах, у демонстрації на підтримку Сергія Стерненко, якого звинувачують в умисному вбивстві, взяли участь від тисячі до півтори тисячі учасників.

Після того, як протестуючі прийшли до будинку, де проживає президент Володимир Зеленський, з натовпу хтось кинув потужну петарду прямо під вікна глави держави.

За словами очевидців, вікна родини Зеленських були темними.

Акція протесту під вікнами президента Володимира Зеленського завершилася в 00:40 16 червня, а на місці демонстрації працювали сотні силовиків.

Раніше ми розповідали, що вчора, 15 червня, Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, якого правоохоронці звинувачують у навмисному вбивстві.

На активіста було скоєно три замахи, і під час останнього, 24 травня 2018 року, один з нападників помер. Стерненко стверджує, що поранив його ножем в цілях самооборони, проте поліція вирішила, що ця справа має розглядатися як умисне вбивство.

Після тривалого судового засідання Феміда відправила Сергія Стерненка під домашній арешт на 60 діб. При цьому представники захисту заявили, що мають намір подавати апеляцію.

Через час глава Шевченківського райсуду обіцяв переглянути питання щодо місця відбування Стерненком домашнього арешту.

"Глава Шевченківського суду пообіцяв, що буде перегляд судового рішення, оскільки сьогоднішнє рішення неможливо виконати. Він особисто прибув до суду і пообіцяв це під відеозапис", - повідомляв сам Стерненко.

Нагадаємо, центр Києва в диму, почалися масові арешти і зіткнення з поліцією: кадри протесту.

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