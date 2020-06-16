Активисты устроили протест на поддержку активиста Сергея Стерненко прямо под окнами президента Владимира Зеленского

Об этом пишет Politeka.net.

Сразу после того, как Шевченковский районный суд Киева избрал Сергею Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста, сотни активистов направились к дому главы украинского государства.

По информации в соцсетях, в демонстрации на поддержку Сергея Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве, приняли участие от тысячи до полутора тысяч участников.

После того, как протестующие пришли к дому, где проживает президент Владимир Зеленский, из толпы кто-то кинул петарду прямо под окна главы государства.

Акция протеста под окнами президента Владимира Зеленского завершилась в 00:40 16 июня, а на месте демонстрации работали сотни силовиков.

Ранее мы рассказывали, что вчера, 15 июня, Шевченковский райсуд Киева избирал меру пресечения активисту Сергею Стерненко, которого правоохранители обвиняют в умышленном убийстве.

На активиста было совершено три покушения, и во время последнего, 24 мая 2018 года, один из нападавших скончался. Стерненко утверждает, что ранил его ножом в целях самообороны, однако полиция решила, что это дело должно рассматриваться как умышленное убийство.

После длительного судебного заседания Фемида отправила Сергея Стерненко под домашний арест на 60 суток. При этом представители защиты заявили, что намерены подавать апелляцию.

Через время глава Шевченковского райсуда обещал пересмотреть вопрос относительно места отбывания Стерненко домашнего ареста.

"Глава Шевченковского суда пообещал, что будет пересмотр судебного решения, поскольку сегодняшнее решение невозможно выполнить. Он лично прибыл в суд и пообещал это под видеозапись", - сообщал сам Стерненко.

Напомним, центр Киева в дыму, начались массовые аресты и столкновения с полицией: кадры протеста.

Как сообщала Politeka, возмущенные украинцы пошли на штурм в центре Киева, толпу не остановить: кадры прорыва.

Также Politeka писала, что взрыв прогремел в центре Киева, все в дыму: первые подробности и кадры.