Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів українцям про правила карантину, яких люди повинні дотримуватися до 31 липня

17 червня уряд офіційно оголосило про рішення продовжити карантин в Україні ще на півтора місяця. У своєму Телеграм-каналі прем'єр пояснив, що за останній тиждень кількість хворих китайським вірусом українців постійно зростає. Він пов'язав це з тим, що українці сприйняли ослаблення обмежень як повне скасування карантину.

Шмигаль нагадав, що це не так. Він перерахував обмеження, які продовжать діяти в країні як мінімум до 31 липня:

Буде заборонено перебування у громадських будівлях, спорудах та в транспорті без засобів індивідуального захисту. У громадському транспорті буде заборонено перевозити більше людей, ніж в ньому передбачено сидячих місць.

У той же час, Шмигаль зазначив, що уряд оновив механізми, за якими в регіонах з великою кількістю заражених може відбуватися посилення карантинних обмежень. Він повідомив, що вони можуть встановлюватися за:

проведення спортивних, культурних та інших масових заходів;

роботу метрополітену;

перевезення пасажирів;

відвідування закладів дошкільної освіти;

діяльність закладів;

діяльність установ, що надають послуги з розміщення;

роботу культурних установ, фітнес-центрів, спортзалів.

При цьому уточнюється, що регіонами з важкою ситуацією щодо вірусу будуть вважатися області, де:

завантаженість ліжок складе більше 50%;

середнє число ПЛР та ІФА тестів складе менше 24 на 100 тис. населення протягом 7 днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищить 11%;

показник динаміки зростання випадків інфікування складе більше 8 випадків на 100 тис. чоловік.

Також повідомляється, що в подальшому рішення про посилення або ослаблення карантину будуть приймати регіональні комісії ТЕБ та НС на підставі оцінок епідемічної ситуації.

Нагадаємо, карантин рекордно продовжили, Шмигаль зробив термінову заяву про нові терміни: "Іншого способу немає".

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