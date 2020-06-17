Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів українцям про правила карантину, яких люди повинні дотримуватися до 31 липня
17 червня уряд офіційно оголосило про рішення продовжити карантин в Україні ще на півтора місяця. У своєму Телеграм-каналі прем'єр пояснив, що за останній тиждень кількість хворих китайським вірусом українців постійно зростає. Він пов'язав це з тим, що українці сприйняли ослаблення обмежень як повне скасування карантину.
Шмигаль нагадав, що це не так. Він перерахував обмеження, які продовжать діяти в країні як мінімум до 31 липня:
Буде заборонено перебування у громадських будівлях, спорудах та в транспорті без засобів індивідуального захисту. У громадському транспорті буде заборонено перевозити більше людей, ніж в ньому передбачено сидячих місць.
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У той же час, Шмигаль зазначив, що уряд оновив механізми, за якими в регіонах з великою кількістю заражених може відбуватися посилення карантинних обмежень. Він повідомив, що вони можуть встановлюватися за:
- проведення спортивних, культурних та інших масових заходів;
- роботу метрополітену;
- перевезення пасажирів;
- відвідування закладів дошкільної освіти;
- діяльність закладів;
- діяльність установ, що надають послуги з розміщення;
- роботу культурних установ, фітнес-центрів, спортзалів.
При цьому уточнюється, що регіонами з важкою ситуацією щодо вірусу будуть вважатися області, де:
- завантаженість ліжок складе більше 50%;
- середнє число ПЛР та ІФА тестів складе менше 24 на 100 тис. населення протягом 7 днів;
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищить 11%;
- показник динаміки зростання випадків інфікування складе більше 8 випадків на 100 тис. чоловік.
Також повідомляється, що в подальшому рішення про посилення або ослаблення карантину будуть приймати регіональні комісії ТЕБ та НС на підставі оцінок епідемічної ситуації.
Нагадаємо, карантин рекордно продовжили, Шмигаль зробив термінову заяву про нові терміни: "Іншого способу немає".
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