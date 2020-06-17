З'явилися нові подробиці про парамедика Ірину Шевчишину з позивним «Артистка», життя якої трагічно обірвалося днями



Про загибель Шевчишиної стало відомо 16 червня, проте подробиці не розкривалися. На сторінці 93-ої ОМБр Холодний Яр у Фейсбук з'явилися подробиці про парамедика.

Так, у публікації повідомляється, що вона загинула на подвір'ї власного будинку в Надвірній в результаті нещасного випадку.

Підкреслюється, що парамедик пройшла справжнє пекло – вона була на війні з грудня 2014 року. Спочатку вона була медиком-волонтером в Пісках, а потім три роки служила в 93 бригаді Холодний Яр.

«Вона було чарівною жінкою - щирою, м'якою, доброю, завжди радою допомогти побратимам і друзям. Ми приносимо щирі співчуття її чоловікові, який досі служить у нашій бригаді, його сім'ї, рідним, близьким і всім, хто знав і любив "Артистку"», - йдеться в повідомленні.

Також бійці опублікували архівне інтерв'ю загиблої. У ньому вона розповідала про те, як вперше потрапила на фронт і чому вирішила залишитися.

«Я розуміла, що як бойова одиниця я особливої ролі не зіграю, а просто зварити їсти, дати якісь медикаменти, підтримати я можу. Вони там в нарядах, їм би виспатися. Хто буде з тим супом морочитися? А ми наваримо, викликаємо по рації - приходьте з каструлькою вони біжать!», - говорила Ірина.

Вона також розповідала про те, що вони з тоді ще просто коханим, бійцем 93 бригади Володимиром планують відкрити власну справу.

«Руки-ноги-голова є думаю, разом впораємося!», - говорила Шевчишин.

Нагадаємо, трагічно обірвалося життя знаменитої "Артистки", що рятувала бійців.

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