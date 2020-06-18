Українців закликають готуватися до продовження карантину до нового року

Таку заяву зробив голова медичної комісії Києва, депутат Київради Олег Гелевей в ході прес-конференції в УНІАН.

"Якщо так і далі буде продовжуватися, то ми повинні бути, принаймні, морально налаштовані, що карантин не тільки в Україні, але і у всьому світі, буде продовжено до нового року, і це факти, від яких на сьогоднішній день ми нікуди не можемо подітися", - сказав Гелевей.

При цьому він нагадав події 1918-1919 років, коли епідемія "іспанського" грипу тривала майже два роки, і друга її хвиля була набагато небезпечніше, ніж перша.

"На сьогоднішній день число активних хворих становить 17 тис. 348 осіб. Це дуже багато, і коли ця цифра перевищить в Україні 20 тис., ми зможемо конкретно говорити про другу хвилю коронавіруса в Україні, і ми вже зможемо говорити про те, що треба буде робити більш жорсткими карантинні заходи, на жаль", - вважає глава медкомісії Києва.

Гелевей впевнений, що число хворих зростає з-за того, що люди нехтують карантинними обмеженнями. За його словами, якщо так піде і далі, то ні про яке ослабленні говорити не доведеться, а навпаки заходи будуть посилювати.

Зазначимо, думки українців щодо карантину і обмежень розділилися. Хтось обурений тим, що карантин можуть продовжити, інші ж вважають, що в рості захворюваності винні ті, хто не слід заходам безпеки.

«До якогось нового року? 2021, 2022, 2023... ???», «до кінця життя буде карантин», «До виборів президента, а може і ВР. Судячи з дій влади», «Виконували вимоги - карантин закінчився б, як у всіх нормальних країнах. Але у нас же країна неляканих дебілів...», «Цифри по захворюваності в Україні ніхто перевірити не може. Сьогодні озвучать, наприклад 750, а завтра з Банкової прийде команда щоб було в 2-3 рази більше. І тоді закрутять всім гайки по повній, посадять країну на жорсткий карантин, а самі будуть розправлятися з активістами, волонтерами, бійцями», - пишуть в мережі.

Тим часом влада Києва зібрали спеціальні групи, які будуть виявляти порушників. Їм доручено перевіряти норми безпеки в магазинах, закладах громадського харчування та інших місцях. Порушників будуть виписувати штрафи.

Фізособам доведеться заплатити штраф до 34 тисяч гривень, а власникам установ - до 340 тисяч гривень. А у разі виявлення значних порушень, заклад можуть закрити – до їх усунення.

Зазначимо, поки що карантин в Україні офіційно продовжили до 31 липня.

Буде заборонено перебування у громадських будівлях, спорудах та на транспорті без засобів індивідуального захисту. У громадському транспорті буде заборонено перевозити більше людей, ніж в ньому передбачено сидячих місць.

Зазначимо, станом на ранок четверга, 18 червня, в Україні офіційно підтверджено 34063 випадки коронавірусної інфекції. З них 829 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом по добовому приросту.

Нагадаємо, карантин рекордно продовжили, Шмигаль зробив термінове заява про нові терміни: "Іншого способу немає".

Як повідомляла Politeka, новий спалах набирає обертів, Україна на межі другого карантину.

Також Politeka писала, що незадоволений Шмигаль приголомшив новим посиленням режиму і штрафами.