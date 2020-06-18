Украинцев призывают готовиться к продлению карантина до нового года

Такое заявление сделал председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета Олег Гелевей в ходе пресс-конференции в УНИАН.

"Если так и дальше будет продолжаться, то мы должны быть, по крайней мере, морально настроены, что карантин не только в Украине, но и во всем мире будет продлен до нового года, и это факты, от которых на сегодняшний день мы никуда деться не можем", - сказал Гелевей.

При этом он напомнил события 1918-1919 годов, когда эпидемия "испанского" гриппа длилась почти два года, и вторая его волна была гораздо опаснее, чем первая.

"На сегодняшний день число активных больных составляет 17 тыс. 348 человек. Это очень много, и когда эта цифра превысит в Украине 20 тыс., мы сможем конкретно говорить о второй волне коронавируса в Украине, и мы уже сможем говорить о том, что надо будет делать более жесткими карантинные меры, к сожалению", - считает глава медкомиссии Киева.

Гелевей уверен, что число заболевших растет из-за того, что люди пренебрегают карантинными ограничениями. По его словам, если так пойдет и дальше, то ни о каком ослаблении говорить не придется, а наоборот меры будут ужесточать.

Отметим, мнения украинцев относительно карантина и ограничений разделились. Кто-то возмущен тем, что карантин могут продлить, другие же считают, что в росте заболеваемости виноваты те, кто не следует мерам предосторожности.

«До какого нового года? 2021, 2022, 2023... ???», «до конца жизни нашей будет карантин», «До выборов президента, а может и ВР. Судя по действиям властей», «Выполняли бы требования - карантин бы закончился, как во всех нормальных странах. Но у нас же страна непуганых дебилов...», «Цифры по заболеваемости в Украине никто проверить не может. Сегодня озвучат, к примеру 750, а завтра с Банковой придет команда чтобы было в 2-3 раза больше. И тогда закрутят всем гайки по полной, посадят страну на жесткий карантин, а сами будут расправляться с активистами, волонтерами, бойцами», - пишут в сети.

Тем временем власти Киева собрали специальные группы, которые будут выявлять нарушителей. Им поручено проверять нормы безопасности в магазинах, заведениях общественного питания и других местах. Нарушителям будут выписывать штрафы.

Физлицам придется заплатить штраф до 34 тысяч гривен, а владельцам учреждений - до 340 тысяч гривен. А в случае выявления значительных нарушений, заведение могут закрыть – до их устранения.

Отметим, пока карантин в Украине официально продлили до 31 июля.

Будет запрещено пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без средств индивидуальной защиты. В общественном транспорте будет запрещено перевозить больше людей, чем в нем предусмотрено сидячих мест.

Отметим, по состоянию на утро четверга, 18 июня, в Украине официально подтверждено 34 063 случая коронавирусной инфекции. Из них 829 были обнаружены за минувшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

Напомним, карантин рекордно продлили, Шмыгаль сделал срочное заявление о новых сроках: "Другого способа нет".

Как сообщала Politeka, новая вспышка набирает обороты, Украина на грани второго карантина.

Также Politeka писала, что недовольный Шмыгаль огорошил новым ужесточением режима и штрафами.