Під Верховною Радою мітингують проти призначення міністром освіти і науки колишнього "регіонала", ректора Чернігівського державного технологічного університету Сергія Шкарлета

Учасники акції протесту вимагають від парламентаріїв не голосувати за кандидатуру на посаду глави міністерства освіти Сергія Шкарлета, яку вчора прем'єр Денис Шмигаль вніс до порядку денного верховної Ради.

Мітингувальники тримають плакати: «Не втамовує кадровий голод фаст-фудом», «Сьогодні ми втратимо освіта, завтра втратимо державу».

Наголошується, що Шкарлет балотувався у депутати Чернігівської обласної ради від Партії регіонів.

Також зізнавався в інтерв'ю, що на президентських виборах підтримував Віктора Януковича.

"Політичні орієнтири я вибрав ще в 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Я повністю поділяю погляди і принципи "Партії регіонів", - говорив Шкарлет в 2010 році.

В 2015 році він балотувався до Чернігівської обласної ради 7-го скликання від Блоку Петра Порошенка (БПП).

Крім того, вчора екс-міністр освіти Новосад Ганна написала пост обурення про те, що Шкарлет за 60 тисяч доларів університетських грошей придбав автомобіль для особистого користування.

15 червня фракція "Слуга народу" на засіданні провела співбесіду з кандидатом на посаду міністра освіти та науки.

"Кому-то сподобався, комусь ні. Тримався краще, ніж на комітеті", - зазначив один з нардепів від "Слуги народу".

Зараз потенційний міністр освіти займає посаду ректора Чернігівського національного технологічного університету. У його портфоліо 120 опублікованих наукових робіт.

Активно обговорюють таку кандидатуру і в Інтернеті.

«Да поверніть ви Азарова і Януковича, та не партеся», «Шкарлет - це той же Табачник! Україна не витримає ще одного...», «Сумно це все», «Пипець нашу освіту і його реформи», «З 95-го вже всі закінчилися, тепер риги», «Невже у нас немає нових людей? Ніколи не повірю, що в Україні не знайдеться розумного міністра МВС, культури, освіти, туризму!», «Зустрічайте», «Ці нові обличчя давно забуті старі. Скоро Азарова прем'єром зроблять», - пишуть в Мережі.

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