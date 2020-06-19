Глава військового госпіталю Іван Гайда раптово пішов з життя
Як передає Politeka.net, цю інформацію вже підтвердив мер Львова Андрій Садовий.
Відомо, що полковник ЗСУ Іван Гайда, який очолював львівський військово-медичний клінічний центр західного регіону, помер через китайський вірус.
При цьому точно невідомо, коли відомий львівський лікар встиг підхопити уханьский вірус.
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"Тільки що стало відомо, що від ускладнень, помер Іван Гайда, начальник Львівського військового госпіталю. Відданий лікар, який врятував чимало життів наших військових. Співчуття рідним і близьким", - підкреслив Садовий.
Інформацію про смерть Гайди підтвердили і його побратими по службі. Але в прес-службі Командування медичних сил ЗСУ не назвали причину його смерті.
"З сумом повідомляємо, що пішов з життя наш колега, начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону полковник медичної служби Іван Гайда Михайлович, професійний лікар, мудрий і порядний офіцер. Щиро розділяємо горе і висловлюємо співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять...", - йдеться в повідомленні.
"Вічна пам'ять колезі", "Хай земля буде пухом", "Важко підібрати слова, тільки біль і сльози. Співчуття рідним, товаришам, всім, хто його знав як порядну людину", "Вічна пам'ять! Таких людей, і медиків мало! Ми будемо пам'ятати все-таки людей не забудеш...", "Гідний офіцер. Вічна пам'ять", - відреагували на новину українці в коментарях.
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