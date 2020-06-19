Глава військового госпіталю Іван Гайда раптово пішов з життя

Як передає Politeka.net, цю інформацію вже підтвердив мер Львова Андрій Садовий.

Відомо, що полковник ЗСУ Іван Гайда, який очолював львівський військово-медичний клінічний центр західного регіону, помер через китайський вірус.

При цьому точно невідомо, коли відомий львівський лікар встиг підхопити уханьский вірус.

"Тільки що стало відомо, що від ускладнень, помер Іван Гайда, начальник Львівського військового госпіталю. Відданий лікар, який врятував чимало життів наших військових. Співчуття рідним і близьким", - підкреслив Садовий.

Інформацію про смерть Гайди підтвердили і його побратими по службі. Але в прес-службі Командування медичних сил ЗСУ не назвали причину його смерті.

"З сумом повідомляємо, що пішов з життя наш колега, начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону полковник медичної служби Іван Гайда Михайлович, професійний лікар, мудрий і порядний офіцер. Щиро розділяємо горе і висловлюємо співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять...", - йдеться в повідомленні.

"Вічна пам'ять колезі", "Хай земля буде пухом", "Важко підібрати слова, тільки біль і сльози. Співчуття рідним, товаришам, всім, хто його знав як порядну людину", "Вічна пам'ять! Таких людей, і медиків мало! Ми будемо пам'ятати все-таки людей не забудеш...", "Гідний офіцер. Вічна пам'ять", - відреагували на новину українці в коментарях.

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