Глава военного госпиталя Иван Гайда внезапно ушел из жизни
Как передает Politeka.net, эту информацию уже подтвердил мэр Львова Андрей Садовый.
Известно, что полковник ВСУ Иван Гайда, возглавлявший львовский военно-медицинский клинический центр западного региона, скончался из-за китайского вируса.
При этом точно неизвестно, когда известный львовский врач успел подхватить уханьский вирус.
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"Только что стало известно, что от осложнений, умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя. Преданный врач, который спас немало жизней наших военных. Соболезнования родным и близким", - подчеркнул Садовый.
Информацию о смерти Гайды подтвердили и его побратимы по службе. Но в пресс-службе Командования медицинских сил ВСУ не назвали причину его кончины.
"С грустью сообщаем, что ушел из жизни наш коллега, начальник Военно-медицинского клинического центра Западного региона полковник медицинской службы Иван Гайда Михайлович, профессиональный врач, мудрый и порядочный офицер. Искренне разделяем горе и выражаем соболезнования родным и близким. Вечная память...", - говорится в сообщении.
"Вечная память коллеге", "Пусть земля будет пухом", "Трудно подобрать слова, только боль и и слезы. Сочувствие родным, товарищам, всем, кто его знал как порядочного человека", "Вечная память! Таких
людей, и медиков мало! Мы будем помнить, все-таки людей не забудешь...", "Достойный офицер. Вечная память", "Печаль и сожаление, потеряли замечательного человека, врача от Бога, мудрого учителя, коллегу. Вечная память..", - отреагировали на новость украинцы в комментариях.
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