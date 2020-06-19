Глава военного госпиталя Иван Гайда внезапно ушел из жизни

Как передает Politeka.net, эту информацию уже подтвердил мэр Львова Андрей Садовый.

Известно, что полковник ВСУ Иван Гайда, возглавлявший львовский военно-медицинский клинический центр западного региона, скончался из-за китайского вируса.

При этом точно неизвестно, когда известный львовский врач успел подхватить уханьский вирус.

"Только что стало известно, что от осложнений, умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя. Преданный врач, который спас немало жизней наших военных. Соболезнования родным и близким", - подчеркнул Садовый.

Информацию о смерти Гайды подтвердили и его побратимы по службе. Но в пресс-службе Командования медицинских сил ВСУ не назвали причину его кончины.

"С грустью сообщаем, что ушел из жизни наш коллега, начальник Военно-медицинского клинического центра Западного региона полковник медицинской службы Иван Гайда Михайлович, профессиональный врач, мудрый и порядочный офицер. Искренне разделяем горе и выражаем соболезнования родным и близким. Вечная память...", - говорится в сообщении.

"Вечная память коллеге", "Пусть земля будет пухом", "Трудно подобрать слова, только боль и и слезы. Сочувствие родным, товарищам, всем, кто его знал как порядочного человека", "Вечная память! Таких

людей, и медиков мало! Мы будем помнить, все-таки людей не забудешь...", "Достойный офицер. Вечная память", "Печаль и сожаление, потеряли замечательного человека, врача от Бога, мудрого учителя, коллегу. Вечная память..", - отреагировали на новость украинцы в комментариях.

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