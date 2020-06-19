У президента України Володимира Зеленського з'явився незвичайний тезка

23 березня в ромській родині на околиці Ужгорода на світ з'явився хлопчик, якого назвали Зеленський, і його повне ім'я звучить як Зеленський Євгенович Дьопйош. Про дитину розповів у своєму телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола.

Крім нього, в родині підростають ще четверо дітей: Карина, Марія, Ангеліна, Крістіан і Назар. Найстаршій доньці, Карині, вже 23 роки.

Відповідаючи на запитання, чому вибрала дитині таке ім'я, жінка зазначила, що стежить за новинами про президента України Володимира Зеленского і завжди дивиться телешоу «Розсміши коміка», де роль коміка в перших 15 сезонах грав український президент.

«Він мені подобається, тому що любить правду», – пояснила жінка. І додала:

«Я пишаюся тим, що він - Зеленський. Мені це сподобалося, що немає в місті такого імені».

Про жінку відомо, що вона одна виховує своїх дітей і живе в невеликому будинку, який складається всього з однієї кімнати. На допомогу, що їй належить від держави на молодшого сина, вона планує добудувати ще одну кімнату.

Що стосується батька дитини, то він відвідує його, але не часто. Чоловік приносить підгузники і дитяче харчування.

Маргарита, мама Зеленського, мріє про те, щоб президент і її син коли-небудь зустрілися.

Відзначимо, що раніше на Закарпатті дітей вже називали «політичними» іменами. 11 років тому в області у ромів народився хлопчик Янукович.

Лідер ромської громади Ужгорода Мирослав Горват пояснив, що роми дають дітям екстравагантні імена, оскільки вірять, що ім'я визначає долю. Щоб життя склалося якнайкраще, новонароджених називають іменами політиків, знаменитостей, і таким чином «програмують» його на успіх.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили про шлюб Володимира Зеленського з відомою співачкою.

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