У президента Украины Владимира Зеленского появился необычный тезка

23 марта в ромской семье на окраине Ужгорода на свет появился мальчик, которого назвали Зеленский, и его полное имя звучит как Зеленский Евгеньевич Дьопйош. О ребенке рассказал в своем телеграмм-канале журналист Виталий Глагола.

Кроме него, в семье подрастают еще четверо детей: Карина, Мария, Ангелина, Кристиан и Назар. Самой старшей дочери, Карине, уже 23 года.

Отвечая на вопрос, почему выбрала ребенку такое имя, женщина отметила, что следит за новостями о президенте Украины Владимире Зеленском и всегда смотрит телешоу «Рассмеши комика», где роль комика в первых 15 сезонах играл украинский президент.

«Он мне нравится, потому что любит правду», – пояснила женщина. И добавила:

«Я горжусь тем, что он - Зеленский. Мне это понравилось, что нет в городе такого имени».

О женщине известно, что она одна воспитывает своих детей и живет в небольшом доме, который состоит всего из одной комнаты. На пособие, которое ей полагается от государства на младшего ребенка, она планирует достроить еще одну комнату.

Что касается отца ребенка, то он навещает его, но не часто. Мужчина приносит подгузники и детское питание.

Маргарита, мама Зеленского, мечтает о том, чтобы президент и ее сын когда-нибудь встретились.

Отметим, что ранее на Закарпатье детей уже называли «политическими» именами. 11 лет назад в области у ромов родился мальчик Янукович.

Лидер ромской общины Ужгорода Мирослав Горват пояснил, что ромы дают детям экстравагантные имена, поскольку верят, что имя определяет судьбу. Чтобы жизнь сложилась наилучшим образом, новорожденных называют именами политиков, знаменитостей, и таким образом «программируют» его на успех.

Напомним, СМИ сообщили о браке Владимира Зеленского с известной певицей.

Как сообщала Politeka, Пальчевский разнес Зеленского за желание идти на второй срок.

Также Politeka писала, что Владимир Зеленский поразил поступком после диагноза жены: "Не смог и пару дней".