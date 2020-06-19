Український військовослужбовець поскаржився на умови в навчального центру для військовослужбовців



Як передає Politeka.net, відповідний пост сержант Ivan Choopa опублікував на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, там відбувається справжнє беззаконня.



"Хочу передати привіт навчального центру Десна який знову пробив дно. Людей відправили в НЦ на отримання професійної підготовки змушують ходити в наряди. Заняття не проводять. Якщо почати бунтувати, то виганяють і не дають сертифікат про професійну освіту без якої не можна призначити людину на посаду", - зазначив військовий.

Однак він висловив вдячність наставникам, але заявив, що засумнівався в продовженні своєї служби.



"Дякую курсу стрільців-санітарів і бойових медиків, які якісно навчають людей за фахом. Але по своєму я вдячний тій жопі, що діється в ЗСУ. Скоро дембель і бажання підписувати контракт немає", - зазначив він.

Раніше ми повідомляли, що в зоні проведення ООС під ворожим обстрілом загинув 25-річний український матрос Ілля Струк.

25-річний хлопець був уродженцем села Латничье у Волинській області. Під час бойового чергування він потрапив під ворожий обстріл і отримав смертельне кульове поранення.

Струк проходив службу у військовій частині міста Маріуполь.

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