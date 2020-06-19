Украинский военнослужащий пожаловался на условия в учебному центру для военнослужащих



Как передает Politeka.net, соответственный пост сержант Ivan Choopa опубликовал на своей страничке в Facebook.

По его словам, там происходит настоящий беспредел.



"Хочу передать привет учебному центру Десна который снова пробил дно. Людей отправили в УЦ на получение профессиональной подготовки заставляют ходить в наряды. Занятия не проводят. Если начать бунтовать, то выгоняют и не дают сертификат о профессиональном образовании без которой нельзя назначить человека на должность", - отметил военный.

В то же время он выразил благодарность наставникам, но заявил, что засомневался в продолжении своей службы.



"Благодарю курса стрелков-санитаров и боевых медиков, которые качественно обучают людей по специальности. Но по своему я благодарен той жопе, что творится в ВСУ. Скоро дембель и желание подписывать контракт нет", - отметил он.

Ранее мы сообщали, что в зоне проведения ООС под вражеским обстрелом погиб 25-летний украинский матрос Илья Струк.

25-летний парень был уроженцем села Латничье в Волынской области. Во время боевого дежурства он попал под вражеский обстрел и получил смертельное пулевое ранение.

Струк проходил службу в воинской части города Мариуполь.

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