На Франківщині не вистачає призовників, а батьки почали ховати дітей від армії

Про це повідомляє Znaj.ua.

За словами військового комісара Андрія Павлишина, кількість призовників прийшли до військкоматів сильно відрізняється від запланованих показників.

Наприклад, у Верхнянській ВІДГ заклику підлягають 164, а прибуло всього 40.

У зв'язку з цим Павлишин висловив невдоволення тим, як йде військовий призов і закликав глав ВІДГ відповідальніше до нього ставитися.

У відповідь на це Глава Верхнянскої ВІДГ Микола Пилипович зазначив, що для всіх має бути один закон і всі повинні призиватися на службу в армію.

"Люди ховають своїх дітей, з ними неможливо говорити. Ви думаєте, що ми не хочемо, щоб наші діти йшли служити, але зараз настав такий час. Батьки кажуть: чому ви не берете інших служити, а моєї дитини? Закону треба, щоб всі служили, а не ховалися”, – зазначив він.

Андрій Павлишин з розумінням поставився до ситуації і підкреслив, що за порушення законодавства про міграційної підготовку і оборону є кримінальна і адміністративна відповідальність.

Разом з тим він розповів і про переваги служби в армії. За його словами, хлопці, покликані на службу не будуть приймати участь в ООС. Також за ними збережеться середньомісячний дохід, який нараховується з початку і до кінця служби.

Раніше ми повідомляли, що в зоні проведення ООС під ворожим обстрілом загинув 25-річний український матрос Ілля Струк.

25-річний хлопець був уродженцем села Латничье у Волинській області. Під час бойового чергування він потрапив під ворожий обстріл і отримав смертельне кульове поранення.

Струк проходив службу у військовій частині міста Маріуполь.

Нагадаємо, Україна втратила 38-річного захисника, трагічні деталі з передової: "Вічна пам'ять герою!".

Як повідомляла Politeka, Україна сумує по відомому герою АТО, щасливе ранок стало останнім: "Не дожив до 25".

Також Politeka писала, що з бравим українським військовим розправилися прямо на вулиці, подробиці і фото: "Хлопцеві було всього 28".