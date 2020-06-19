На Франковщине не хватает призывников, а родители начали прятать детей от армии

Об этом сообщает Znaj.ua.

По словам военного комиссара Андрея Павлишина, количество призывников пришли в военкоматы сильно отличается от запланированных показателей.

Например, в Верхнянсой ОТГ призыву подлежат 164, а прибыло всего 40.

В связи с этим Павлишин выразил недовольство тем, как идет военный призыв и призвал глав ОТГ ответственнее к нему относиться.

В ответ на это Глава Верхнянской ОТГ Николай Филиппович отметил, что для всех должен быть один закон и все должны призываться на службу в армию.

"Люди хоронят своих детей, с ними невозможно говорить. Вы думаете, что мы не хотим, чтобы наши дети шли служить, но сейчас настало такое время. Родители говорят: почему вы не берете других служить, а моего ребенка? Закона надо, чтобы все служили, а не прятались”, – отметил он.

Андрей Павлишин с пониманием отнесся к ситуации и подчеркнул, что за нарушение законодательства о миграционной подготовку и оборону есть уголовная и административная ответственность.

Вместе с тем он рассказал и о преимуществах службы в армии. По его словам, ребята, призванные на службу не будут принимать участие в ООС. Также за ними сохранится среднемесячный доход, который начисляется с начала и до конца службы.

Ранее мы сообщали, что в зоне проведения ООС под вражеским обстрелом погиб 25-летний украинский матрос Илья Струк.

25-летний парень был уроженцем села Латничье в Волынской области. Во время боевого дежурства он попал под вражеский обстрел и получил смертельное пулевое ранение.

Струк проходил службу в воинской части города Мариуполь.

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