22 червня російські бойовики 16 разів обстрілювали позиції ВСУ на Донбасі

Один український військовослужбовець отримав поранення, повідомили в прес-центрі ООС, пише Politeka.net.

Збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 16 разів. Ворог активно застосовував при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 і 82 мм, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

"За минулу добу, внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - розповіли в ООС.

За даними розвідки, 22 червня наші захисники знищили двох і поранили трьох загарбників.

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Відповідну публікацію в своєму особистому Facebook зробив ветеран АТО і письменник Мартін Брест (Олег Болдирєв).

Так, ветеран війни на Донбасі вибачився перед Міноборони за свою недавню публікацію у соцмережі про те, що учасникам бойових дій видають пластикові медалі.

Мартін Брест зізнався, що його в оману ввела вага медалі. Через те, що сплав досить легкий, він переплутав його з пластиком.

"Я повинен вибачитися перед тими людьми, яких, хоч і мимоволі, обдурив своїм постом про медаль, і перед Міністерством оборони України. Емоції при виявленні цих надлегких медалей дудлили просто через край", - підкреслив ветеран АТО в своєму мікроблозі.

На його прохання інші ветерани спробували підпалити медаль, очікуючи, що вона почне плавитися, але сплав лише нагрівся.

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