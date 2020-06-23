22 июня российские боевики 16 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе

Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС, пишет Politeka.net.

Вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 16 раз. Враг активно применял при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"За прошедшие сутки, вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - рассказали в ООС.

По данным разведки, 22 июня наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков.

К слову, скандал с "пластиковыми медалями" для бойцов ВСУ получил неожиданное продолжение

Соответствующую публикацию в своем личном Facebook сделал ветеран АТО и писатель Мартин Брест (Олег Болдырев).

Так, ветеран войны на Донбассе извинился перед Минобороны за свою недавнюю публикацию в соцсети о том, что участникам боевых действий выдают пластиковые медали.

Мартин Брест признался, что его в заблуждение ввел вес медали. Из-за того, что сплав довольно легкий, он перепутал его с пластиком.

"Я должен извиниться перед теми людьми, которых, хоть и невольно, обманул своим постом про медаль, и перед Министерством обороны Украины. Эмоции при обнаружении этих сверхлегких медалей хлестали просто через край", - подчеркнул ветеран АТО в своем микроблоге.

По его просьбе, другие ветераны попытались поджечь медаль, ожидая, что она начнет плавиться, но сплав лишь нагрелся.

Напомним, Зеленского предупредили о назревающей катастрофе в ВСУ: «Процветает имитация».

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