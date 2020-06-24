Актриса Ірма Вітовська запропонувала ввести іспит на громадянство для українців

Свою ідею вона озвучила в інтерв'ю " Українській правді ".

Артистка впевнена, що тест на громадянство повинен здати кожен житель країни незалежно від поглядів і соціального стану.

"Я прихильниця інституту громадянства. Можливо, це обмеження у виборі всіх громадян. Але я не вважаю, що людина, яка не може собі відповісти на питання, громадянин якої він країни і що це за країна, має право визначати її долю. От чесно! Я вважаю, що тести повинні пройти всі, починаючи від яскравих патріотів та інтелектуалів, до самих низів, скласти іспит на громадянство", - заявила актриса.

Більш того, вона запропонувала свої ідеї питань, які повинні бути в цьому екзамені.

“Нескладні. Ось Голодомор – це трагедія, неврожай чи це, ви вважаєте, свідомий геноцид? 39-й рік – це звільнення чи все-таки окупація частини іншої країни? Ось, власне, на такі запитання людина має відповідати. І мова, звичайно. Чоловік, який не склав тести, не має права вести стратегічний бізнес: дороги, ЗМІ, заправки", - переконана актриса.

Також ми повідомляли, що український композитор Володимир Бистряков заявив, що в Україні склалася абсурдна ситуація в зв'язку з підняттям патріотизму.

"У нас (В Україні - ред.), замість того щоб підіймати рівень життя, підіймають рівень патріотизму на голодний шлунок. У нас ходять хлопці зі свастикою, зігують і так далі. Нагадує епоху Гітлера, але той перед війною забезпечив народу достойне проживання", - упевнений композитор.

Нагадаємо, що Меньшов виправдав окупацію Донбасу російськими бойовиками.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

Також Politeka писала, що Макаревич підколов Путіна за "любов" до Донбасу.