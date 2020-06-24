Актриса Ирма Витовская предложила ввести экзамен на гражданство для украинцев
Артистка уверена, что тест на гражданство должен сдать каждый житель страны независимо от взглядов и социального положения.
"Я сторонница института гражданства. Возможно, это ограничение в выборе всех граждан. Но я не считаю, что человек, который не может себе ответить на вопрос, гражданин какой он страны и что это за страна, имеет право определять ее судьбу. Вот честно! Я считаю, что тесты должны пройти все, начиная от ярких патриотов и интеллектуалов, до самых низов, сдать экзамен на гражданство", - заявила актриса.
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Более того, она предложила свои идеи вопросов, которые должны быть в этом экзамене.
“Несложные. Вот Голодомор – это трагедия, неурожай или это, вы считаете, осознанный геноцид? 39-й год – это освобождение или все-таки оккупация части другой страны? Вот, собственно, на такие вопросы человек должен отвечать. И речь, конечно. Человек, который не сдал тесты, не имеет права вести стратегический бизнес: дороги, СМИ, заправки", - уверена актриса.
Также мы сообщали, что украинский композитор Владимир Быстряков заявил, что в Украине сложилась абсурдная ситуация в связи с поднятием патриотизма.
"У нас (В Украине - ред.), вместо того чтобы поднимать уровень жизни, поднимают уровень патриотизма на голодный желудок. У нас ходят ребята со свастикой, зигуют и так далее. Напоминает эпоху Гитлера, но тот перед войной обеспечил народу достойное проживание", - уверен композитор.
Напомним, что Меньшов оправдал оккупацию Донбасса российскими боевиками.
Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.
Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.