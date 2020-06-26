Українка відреагувала на висловлювання нардепа від партії «Слуга народу» Галини Третьякової

Як передає Politeka.net, своє звернення Лілія Верьовкіна опублікувала на своїй сторінці в Facebook.



"Офіційно прошу стерилізації! Я та людина, який народилася від батьків, які мали рівень освіти технікум, ніколи не думала, що вони тупі, моя мама і досі виправляє мої помилки, а батько пояснює технічні та механічні питання, але з ваших слів вони другорядні. Я народилася в селі, потім переїхали в місто, моя мати не змогла працювати за спеціальністю, тому в 90 роки пішла на ринок, навіть іноді стояла в центрі зайнятості", - зазначила молода дівчина.

Вона нагадала, що вона бідної сім'ї і часто не мала можливості працювати, хоч і отримала освіту.

"Я стояла в центрі зайнятості, ніколи не вважала це поганим, але виявляється, що це доказ меншовартості і неякісності мене. Я другорядна і неякісна обжирала це держава", - іронічно зазначила українка.

Дівчина також розповіла, як вона та її рідні "об'їдали" державу.

"Мої батьки отримують пенсію, маленьку, мама ще допомогу як ВПО. Ще раз доказ, що вони неякісні й другорядні - вони об'їдають країну. Пофіг, скільки вони зробили для неї. Зараз я ФОП, юрист, є головою громадської організації і союзи, але мій рівень доходу нестабільний і навіть не вистачає на проживання в орендованій квартирі м. Київ", - повідомила вона.

"Зупиніть це, стерилізують мене, інакше мої діти, неякісні, прийдуть до влади і виженуть таких, як ви з країни назавжди. Я в них це вкладом. Єдиний нюанс: якщо заберете в мене єдине, що тримає мене на плаву — мрії про власних дітей, то швидше за мене нічого не буде тримати, щоб не піти на крайні заходи по вашому знищення. Смерті я не боюся, «ДНР» це вже перевіряли. Влади і коштів я не хочу. Це розв'язує мені руки на максимально погані засоби і методи, єдиною метою якої вберегти Україну від вас фашистів", - заявила дівчина.

Нагадаємо, нардеп від партії «Слуга народу» Галина Третьякова оскандалилася образливою заявою про дітей.

Розмірковуючи на тему розподілу соціальних виплат і категорій громадян, які можуть розраховувати на грошову допомогу, Третьякова грубо висловилася про дітей з незабезпечених сімей, назвавши їх «низької якості».