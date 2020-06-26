Украинка отреагировала на высказывание нардепа от партии «Слуга народа» Галины Третьяковой

Как передает Politeka.net, свое обращение Лилия Веревкина опубликовала на своей страничке в Facebook.



"Официально прошу стерилизации! Я тот человек, который родился от родителей, которые имели уровень образования техникум, никогда не думала, что они тупые, моя мама и до сих пор исправляет мои ошибки, а отец объясняет технические и механические вопросы, но с ваших слов они второстепенны. Я родилась в селе, потом переехали в город, моя мать не смогла работать по специальности, поэтому в 90 годы пошла на рынок, даже иногда стояла в центре занятости", - отметила молодая девушка.

Она напомнила, что она бедной семьи и часто не имела возможности работать, хоть и получила образование.

"Я стояла в центре занятости, никогда не считала это плохим, но оказывается, что это доказательство второсортности и некачественности меня. Я второстепенная и некачественная обжирала это государство", - иронично отметила украинка.

Девушка также рассказала, как она и ее родные "объедали" государство.

"Мои родители получают пенсию, маленькую, мама еще помощь как ВПО. Еще раз доказательство, что они некачественные и второстепенные - они объедают страну. Пофиг, сколько они сделали для нее. Сейчас я ФЛП, юрист, является председателем общественной организации и союзы, но мой уровень дохода нестабилен и даже не хватает на проживание в съемной квартире м. Киев", - сообщила она.

"Остановите это, стерилизуйте меня, иначе мои дети, некачественные, придут к власти и выгонят таких, как вы из страны навсегда. Я в них это вкладу. Единственный нюанс: если заберете у меня единственное, что держит меня на плаву — мечты о собственных детях, то скорее меня ничего не будет держать, чтобы не пойти на крайние меры по вашему уничтожению. Смерти я не боюсь, «ДНР» это уже проверяли. Власти и средств я не хочу. Это развязывает мне руки на максимально плохие средства и методы, единственной целью которой уберечь Украину от вас фашистов", - заявила девушка.

Напомним, нардеп от партии «Слуга народа» Галина Третьякова оскандалилась оскорбительным заявлением о детях.

Рассуждая на тему распределения социальных выплат и категорий граждан, которые могут рассчитывать на денежную помощь, Третьякова грубо высказалась о детях из необеспеченных семей, назвав их «низкого качества».